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Fenerbahçe'den 'Gel Gündüzle Gece Olalım' paylaşımı

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin duyurusu için sosyal medyadan ilk paylaşımını ’Gel Gündüzle Gece Olalım’ şeklinde yaptı.

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin duyurusu için sosyal medyadan ilk paylaşımını 'Gel Gündüzle Gece Olalım' şeklinde yaptı.


Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek olan Mesut Özil için sarı-lacivertlilerden ilk paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından 19.07'de yapılan paylaşımda Tarkan'ın 'Gül döktüm yollarına' şarkısından, 'Gel Gündüzle Gece Olalım' ifadesi kullanıldı.

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