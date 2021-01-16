Fenerbahçe'den 'Gel Gündüzle Gece Olalım' paylaşımı

Fenerbahçe, Mesut Özil transferinin duyurusu için sosyal medyadan ilk paylaşımını 'Gel Gündüzle Gece Olalım' şeklinde yaptı.

Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşecek olan Mesut Özil için sarı-lacivertlilerden ilk paylaşım geldi. Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından 19.07'de yapılan paylaşımda Tarkan'ın 'Gül döktüm yollarına' şarkısından, 'Gel Gündüzle Gece Olalım' ifadesi kullanıldı.