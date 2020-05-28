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Fenerbahçe'den Metin Aşık için anma mesajı

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık’ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık'ın vefatının birinci yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.


Sarı-lacivertli kulübün resimi sitesi ve sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı aramızdan ayrılışının 1. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.


Metin Aşık, 1989-1993 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

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