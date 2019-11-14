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Fenerbahçe'den Vedat Muriç açıklaması

Fenerbahçe’nin yıldız golcüsü Vedat Muriç’in sakatlığının Kosova Milli Takımı’na gitmeden önce Kosavalı yetkililere bildirildiği ve kendilerinin duruma bakmak istedikleri için milli takım kampına gittiği açıklandı.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç'in sakatlığının Kosova Milli Takımı'na gitmeden önce Kosavalı yetkililere bildirildiği ve kendilerinin duruma bakmak istedikleri için milli takım kampına gittiği açıklandı.


Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç'in ayak burkulmasından kaynaklı olan sakatlığı ile ilgili kulüpten açıklama geldi. Vedat'ın Kosova Milli Takımı'nda sakatlanmadığı ifade edilirken, milli takıma seçilen oyuncuların sakatlıkları olsa da UEFA prosedürü gereği gitmek zorunda olduğu belirtildi. Başarılı golcünün sakatlığının gitmeden milli takıma bildirildiği açıklanırken, Kosovalı yetkililerin de prosedür gereği kendilerinin bakıp duruma göre karar vermek istedikleri ifade edildi.


25 yaşındaki futbolcunun sakatlığından habersiz Kosava'ya gittiği yönündeki haberlerin doğru olmadığı açıklandı.

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