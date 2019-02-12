Fenerbahçe'den Zenit yönetimine yemek

Fenerbahçe ile Zenit arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu öncesi sarı-lacivertli yöneticiler, Zenit takımının yöneticileri ve UEFA delegesiyle yemekte bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından Faruk Ilgaz Tesisleri'nde organize edilen yemekte Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, Dış İlişkiler Müdürü Turgut Acar ve Dış İlişkiler Sorumlusu Ece Uysaler ile Zenit Sportif Direktörü Javier Ribalta, Sportif Direktör Yardımcısı Elizabetta Bartoszcze, Emniyet ve Güvenlik Direktörü Yury Fedotov ve UEFA Delegesi Christian Kofoed yer aldı.

Yemeğin ardından Zenit Sportif Direktör Yardımcısı Elizabetta Bartoszcze ile UEFA Delegesi Christian Kofoed, Fenerbahçe'nin anı defterine yazı yazdı.

Sıcak ve samimi bir ortamda yenilen yemeğin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Zenit Sportif Direktörü Javier Ribalta ve Sportif Direktör Yardımcısı Elizabetta Bartoszcze birbirlerine başarı diledi ve karşılıklı hediyeler sundu.