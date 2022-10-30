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Fenerbahçeli 25 bin taraftar Olimpiyat Stadı'nda

Fenerbahçeli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İstanbulspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.


Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. 25 bin taraftar kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, müsabaka öncesinde tüm futbolcuları tribünlere davet etti.

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