Fenerbahçeli futbolcular, ‘Depremi' unutmadı

Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya ‘Deprem' tişörtleriyle çıktı.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı-lacivertli futbolcular ısınmada ‘Deprem' tişörtleriyle yer aldı. Siyah tişörtlerle sahaya çıkan futbolcuların önünde ‘Geçmiş Olsun Türkiye'm #deprem' yazısı yer aldı. Futbolcuların bu hareketine taraftardan destek geldi.