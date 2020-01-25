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Fenerbahçeli futbolcular, ‘Depremi' unutmadı

Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya ‘Deprem’ tişörtleriyle çıktı.

Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde sarı-lacivertli futbolcular ısınmaya ‘Deprem' tişörtleriyle çıktı.


Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı-lacivertli futbolcular ısınmada ‘Deprem' tişörtleriyle yer aldı. Siyah tişörtlerle sahaya çıkan futbolcuların önünde ‘Geçmiş Olsun Türkiye'm #deprem' yazısı yer aldı. Futbolcuların bu hareketine taraftardan destek geldi.

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