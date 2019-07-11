Fenerbahçeli futbolcular hakem seminerine katıldı

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de sabah idmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular hakem seminerine katıldı. Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından futbolculara 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.