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Fenerbahçeli futbolcular hakem seminerine katıldı

Fenerbahçeli futbolculara, Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.


Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de sabah idmanın ardından sarı-lacivertli futbolcular hakem seminerine katıldı. Merkez Hakem Kurulu Hakem İşleri Müdürü ve VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından futbolculara 2019-2020 sezonunda değişen oyun kurallarına ilişkin seminer verildi.

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