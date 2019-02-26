Fenerbahçeli futbolcular ikinci kez tribünleri selamladı

Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına rağmen maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de futbolcular soyunma odasına girdikten sonra yeniden sahaya çıkıp taraftarı selamladı.

Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 3-0 mağlup kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda rüzgarı tersine çevirerek 3 gol buldu ve karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın 3-3 olmasıyla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar deplasman tribününde takımlarına büyük destek verirken, karşılaşmanın bitmesiyle birlikte futbolcular da Başkan Ali Koç ve yöneticilerle birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladı. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra tribünler takımı tekrar sahaya çağırdı. Bunun üzerine soyundan odasından çıkan futbolcular yeniden sahaya döndü. Taraftarları tekrar selamlayan Fenerbahçeli futbolculara Başkan Ali Koç da eşlik etti.