İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçeli futbolcular ikinci kez tribünleri selamladı

Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına rağmen maçtan 3-3’lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe’de futbolcular soyunma odasına girdikten sonra yeniden sahaya çıkıp taraftarı selamladı.

Beşiktaş deplasmanında ilk yarıyı 3-0 geride kapatmasına rağmen maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de futbolcular soyunma odasına girdikten sonra yeniden sahaya çıkıp taraftarı selamladı.


Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 3-0 mağlup kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıda rüzgarı tersine çevirerek 3 gol buldu ve karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Maçın 3-3 olmasıyla birlikte sarı-lacivertli taraftarlar deplasman tribününde takımlarına büyük destek verirken, karşılaşmanın bitmesiyle birlikte futbolcular da Başkan Ali Koç ve yöneticilerle birlikte tribünlere giderek taraftarları selamladı. Futbolcular soyunma odasına gittikten sonra tribünler takımı tekrar sahaya çağırdı. Bunun üzerine soyundan odasından çıkan futbolcular yeniden sahaya döndü. Taraftarları tekrar selamlayan Fenerbahçeli futbolculara Başkan Ali Koç da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.