İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon öncesi bu akşam ilk idmanını yapacak olan Fenerbahçeli futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.


2019-2020 sezonun startını bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde verecek olan Fenerbahçe'de A Takım oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapılan taramalarda futbolculara; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.