Fenerbahçeli futbolcular sağlık kontrolünden geçti

2019-2020 sezonun startını bu akşam Can Bartu Tesisleri'nde verecek olan Fenerbahçe'de A Takım oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Takım doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu'nun denetim ve gözetiminde yapılan taramalarda futbolculara; kardiyolojik muayene, EKO, efor testi, solunum ve fonksiyon testleri ile göz, kulak, burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere diğer bütün branşlarda kontrol ve muayeneler yapıldı.