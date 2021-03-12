Fenerbahçeli golcü Mame Thiam'dan Kızılay'a işbirliği ziyareti

İSTANBUL(İHA) Fenerbahçeli Mame Thiam, Türk Kızılay'ı ziyaret etti. Hayırsever futbolcu, kendi kurduğu vakıf hakkında bilgi vererek Türk Kızılay ile 'iyilik için' neler yapabileceklerini konuştu.

Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Mame Thiam, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyaret etti. Kızılay'ın İstanbul ofisinde gerçekleşen ziyarette olası işbirlikleri ve futbolcunun Senegal'de kurduğu Mame Thiam Vakfı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay'ın Senegal Delegasyonu aracılığıyla ülkede ihtiyaç sahipleri, yetimler için yürüttüğü yardımlar ve açılan su kuyuları hakkında bilgi verdi. Fenerbahçeli Mame Thiam da kendi adına Senegal'de kurduğu Mame Thiam Vakfı hakkında bilgi vererek özellikle yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundu.

Hayırseverlikte işbirliği temennileri

Görüşmede Kızılay ve Mame Thiam Vakfı'nın sosyal yardım konusunda irtibatta kalmaları temennisinde bulunuldu. Futbolcu Mame Thiam, Kızılay Başkanı Kınık'a imzaladığı formasını hediye ederken, kendisine ise Kızılay'ın Kurtuluş Gemisi'nin resmedildiği tabak takdim edildi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan futbolcu, duyarlı bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonrası Mame Thiam Vakfı aracılığıyla Diyarbakır'ın Dicle İlçesindeki Baltacı Köyünde bulunan okulu restore ederek yüz yüze eğitim dönemine hazırlamış ve öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarına destek olmuştu.