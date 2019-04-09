İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fenerbahçeli küçük sporculardan büyük destek

Fenerbahçe Spor Okulu öğrencilerinden ’Fener Ol’ kampanyasına destek geldi.

Fenerbahçe Spor Okulu öğrencilerinden 'Fener Ol' kampanyasına destek geldi. Bahçelievler Fenerbahçe Spor Okulu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla sarı-lacivertli kulübün başlattığı ‘Fener Ol' kampanyana bağış yaptı.


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 4 Nisan'da kulübe yardım için başlattığı 'Fener Ol' kampanyasına minik kanaryalardan destek geldi. Bahçelievler Fenerbahçe Spor Okulu'nun öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla yardım kampanyasına destek oldu. Yaptırdıkları pankart ile idmana çıkan küçük sporcular tüm Fenerbahçelileri kampanyaya destek vermeye davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.