Fenerbahçeli sporcular, Sporda Şiddetsiz İletişim Eğitim Semineri'ne katıldı

C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu TFF Gelişim Liglerinde “Sporda Şiddetsiz İletişim” konulu eğitim seminerine, Fenerbahçeli amatör şubelerin altyapılarında görev yapan sporcular, antrenör grubu ve idareciler katıldı.

C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi olan 'Rakibine Jest Yap' kapsamında 'Şiddetsiz İletişim Eğitim' konu başlığı altında gerçekleştirilen seminer, Fenerbahçe amatör şube sporcuları, altyapı sporcu, antrenör ve idarecilerin katılımıyla Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü'nde yapıldı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Amatör Şubeler Koordinatörü Fikret Çetinkaya, Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Serdar Dayat ve Voleybol Şubesi İdari Menajeri Abdullah Paşaoğlu'nun da katıldığı organizasyonda Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Baban da, “İstanbul TFF Gelişim Liglerinde sporda şiddetsiz iletişim” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Futbol ve Nefret Söylemi, Futbol ve Şiddet İlişkisi, Fair-Play / Dürüst Oyun Anlayışı, Empati ile Anlamak gibi konu başlıklarının konuşulduğu panelde, Doç. Dr. Ece Baban şiddetsiz iletişimin spor alanındaki önemine dikkat çekti. Şiddetsiz İletişimi, evrensel insan duyguları ve ihtiyaçları üzerinden geliştirilen ve karşılıklı bağımlılık, empati ve birlik bilincine uzanan bir süreç dili olarak tanımlayan Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Baban, daha sonra sporcular tarafından yöneltilen soruları yanıtladı.