Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal için toplandı

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe’de bir grup taraftar, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesi için Samandıra’da toplanarak yönetime çağrıda bulundu.
Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için Samandıra'da toplanarak yönetime çağrıda bulundu.
Sosyal medyada #SamandıradaYanalım etiketi ile örgütlenen sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grup, Ersun Yanal için tezahüratlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler.