İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçeli taraftarlar Ersun Yanal için toplandı

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe’de bir grup taraftar, Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takımın başına gelmesi için Samandıra’da toplanarak yönetime çağrıda bulundu.

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi için Samandıra'da toplanarak yönetime çağrıda bulundu.


Sosyal medyada #SamandıradaYanalım etiketi ile örgütlenen sarı-lacivertli taraftarlar soğuk ve yağmurlu havaya rağmen akşam saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı. Yaklaşık 50-60 kişilik bir grup, Ersun Yanal için tezahüratlarda bulunurken, tecrübeli teknik adamı takımın başında görmek istediklerini dile getirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.