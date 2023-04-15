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Fenerbahçeli yöneticilerden Atilla Karaoğlan'a tepki

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısının tamamlanmasıyla Fenerbahçeli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki saha kenarına gelerek, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ve ekibine tepki gösterdi.


Fenerbahçe - MKE Ankaragücü müsabakasında tansiyon yükseldi. İlk yarının son anlarında İsmail Yüksek'in gördüğü sarı kart sonrası tribünler hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi. Hakem Atilla Karaoğlan'ın ilk yarının bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte gerginlik iyice tırmandı ve sarı-lacivertli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki saha kenarına geldi. Hakem triosunun soyunma odasına girmesine engel olan Baki ve Ketenci, tepkilerini sürdürdü.


Gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı ve hakem üçlüsü soyunma odasına gitti.

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