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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.


Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı grup maçlarının kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda şu isimler yer aldı:


"Altay, Berke, Osman Ertuğrul Çetin, Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi, Zajc, Max Meyer, Pelkas, Osayi-Samuel, Diego Rossi, Valencia, Berisha - B Listesi: Arda Güler, Arda Okan Kurtulan, Bartu, Melih, Fatih."

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