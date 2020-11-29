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Fenerbahçe'nin en çok gol yediği maç

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrılırken, sarı-lacivertliler bu sezon ilk kez kalesinde 2'den fazla gol gördü.


Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, ezeli rakibine 4-3 kaybederek tam 15 yıl sonra siyah-beyazlılara iç sahada kaybetti. Aboubakar (2), Necip ve N'Sakala'nın gollerine engel olamayan Erol Bulut'un ekibi bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol gördü. 5. haftada Göztepe'den 2 gol yemesine karşın maçı 3-2 kazanmayı başaran Fenerbahçe, 8. haftada da iç sahada oynadığı Konyaspor mücadelesinden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, 10. haftada Beşiktaş'a 4-3 kaybederek kalesinde en çok gol gördüğü mücadeleyi yaşadı.

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