Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'in dolandırılması davasında karar

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory Kurtley Van der Wiel'in 3 milyon dolar ile 743 bin euro dolandırıldığı iddiasıyla 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanıklara ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, ayrı ayrı 31 milyon 863 bin 520 lira adli para cezasına çarptırdı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory Kurtley Van der Wiel'in 3 milyon 165 dolar ile 743 bin euro dolandırıldığı iddiasıyla menajer Ümit Akbulut ve ortağı Sinan Siner'in yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıkların avukatları hazır bulundu.

Floyd'un menajeri olarak kendini tanıttığı aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, müşteki Wiel'in imaj danışmanlık amacıyla sanıklarla tanıştığını, sanıkların kendilerini boksör Floyd Mayweather'ın menajeri olarak tanıttıklarını, sanık Ümit Akbulut'un İçişleri Bakanının amcası olduğunu söylediğini, dünyaca tanınan kişileri Türkiye'ye getirdiğini ve Floyd'u da getirebileceğini söylediğini aktardı.

Açıklanan mütalaada, sanık Ümit'in kendisine ait olduğunu söylediği ancak herhangi bir hissesinin bulunmadığı siteden villa satarak toplamda 3 milyon 165 bin dolar ve 743 bin euro para aldığı, sanıkların savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri ve sözleşmeye göre para aldıklarını söyledikleri fakat sözleşmede tutarın 2 milyon dolar olarak belirlenmesine rağmen müştekinin daha fazla parayı sanıkların hesabına yolladığı kaydedildi.

Açıklanan mütalaada, sanıkların müştekiyle tanıştıkları andan itibaren fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, müştekinin yabancı olmasının avantajından da yararlanıp kendilerini olduklarından farklı tanıtarak hileli hareketlerde bulundukları gerekçesiyle, ‘birden fazla ve zincirleme şekilde dolandırıcılık' suçundan 5'er yıldan 17 yıl 2'şer aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Mütalaada ayrıca, ‘tehdit' suçundan ise yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatlarına karar verilmesi istendi.

Duruşmada zararın giderilmediğini söyleyen müşteki avukatı, mütalaaya katıldıklarını söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar avukatı ise davanın soyut iddialara dayalı olduğunu söyleyerek davada düşme kararı verilmesini istedi.

6 yıl hapis ile 31 milyon adli para cezasına çarptırıldılar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle ‘dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanıkları yine ayrı ayrı 31 milyon 863 bin 520 lira adli para cezasıyla cezalandırılmalarına hükmetti.