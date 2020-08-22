Fenerbahçe'nin eski hocası Tamer Güney hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Tamer Güney hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli kulübün yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu da Güney için taziye mesajı yayımladı.

Fenerbahçe'de 2000-2003 yılları arasında altyapı koordinatörü olarak görev yapan, 2003 yılında ise Lorant'ın ayrılmasının ardından futbol A takım teknik direktörlüğü görevinde bulunan Tamer Güney payatını kaybetti. Merhum için Fenerbahçe Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu başsağlığı mesajları yayımları. Fenerbahçe yayımladığı mesajda "2000-2003 yılları arasında futbol altyapımızda koordinatör olarak görev yapan, 2003 yılında Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini bir süreliğine yürüten, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda üstlendiği çeşitli görevlerle Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Tamer Güney'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun mesajı ise şu şekilde:

"Türk futbolunun değerli ismi, uzun yıllar Federasyonumuzda önemli görevlerde bulunan, efsane futbol adamı Tamer Güney'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

6 Ocak 1936 yılında Bilecik'te doğan Tamer Güney; Ankaragücü, PTT, Hacettepe ve Orduspor kulüplerinin formasını giydi. Orduspor, PTT, Balıkesirspor, Kayserispor, Ankaragücü, Adanaspor, Eskişehirspor, Diyarbakırspor, Gaziantepspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı. Güney ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Etimesgut Şekerspor'da altyapı sorumluluğu görevlerini üstlendi.

Bir dönem Ümit Milli Takım'ı da çalıştıran Tamer Güney, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Eğitim Dairesi'nde, Araştırma, Planlama, Eğitim ve Geliştirme Dairesi'nde (ARPEG) ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nde önemli çalışmalara imza attı. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başdanışmanlığı görevinde bulundu. Tamer Güney, futbol ile ilgili kitaplar da yazdı.

Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulunan merhum Tamer Güney'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz."