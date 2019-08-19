İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'nin ilk golü Moses'tan

Fenerbahçe’de 2019-2020 Sezonu’nun ilk golü Victor Moses’tan geldi.

Fenerbahçe'de 2019-2020 Sezonu'nun ilk golü Victor Moses'tan geldi.


Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında evinde Gazişehir Gaziantep'i ağırlayan Fenerbahçe'de sezonun ilk golü Victor Moses'tan geldi. 5. dakikada Emre'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Max Kruse'a yapılan müdahale sonrasında yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirirken topun başına Moses geldi. 7. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviren Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe adına sezonun ilk golünü atmış oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.