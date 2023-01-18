Fenerbahçe'nin kupada rakibi Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynayacağı Çaykur Rizespor ile kupada 3. kez rakip olacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İlk yarısı tamamlanan Spor Toto Süper Lig'de sarı-lacivertliler 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 38 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Karadeniz ekibi ise 19 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 31 puanla 7. sırada bulunuyor.

Kupada 3. randevu

Fenerbahçe ile Rizespor bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez karşı karşı geldi. Söz konusu müsabakalardan sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu maçlarda Kanarya'nın 8 golüne, yeşil-mavililer 3 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında son olarak nisan ayında Süper Lig'de oynanan mücadele sarı-lacivertlilerin 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Takımların kupa yolu

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na 5. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla eledi. Rizespor ise 3. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Boyabat 1868'i 3-0, 4. turda Kırklarelispor'u 2-1'le geçti. 5. turda Adana Demirspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi 4-3'lük skorla galip gelerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Bahattin Şimşek düdük çalacak

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Karabalcık ve Emrah Ünal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.