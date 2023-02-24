UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi İspanya ekiplerinden Sevilla oldu. Sevilla, 6 kez ile Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım konumunda bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi İspanyol ekibi Sevilla oldu. İki takım daha önce 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda gerçekleşirken, sarı-lacivertliler Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükselen taraf olmuştu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'na grubunu lider tamamlayıp direkt olarak katılırken, Sevilla ise son 16 play-off turunda Hollanda ekibi PSV'yi eleyip geldi.

La Liga'da 12. sırada

Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla, La Liga'da oynanan 22 hafta sonunda aldığı 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 25 puan toplayarak 12. sırada yer alıyor. Sevilla, ligde oynadığı son 5 müsabakadan ise 3 galibiyet, 1 mağlubiyet 1 de beraberlik elde etti.

UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım

İspanyol ekibinin Avrupa'da üst üste yakaladığı başarılar dikkat çekiyor. Sevilla, La Liga'da 1 kez 1945-1946 sezonunda şampiyonluk yaşarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 kez şampiyon oldu. 2005-2006 ve 2006-2007 sezonlarında üst üste UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götüren Sevilla, daha sonra ise 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 yıllarında da 3 yıl üst üste olmak üzere UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmayı başardı. Son olarak da İspanya temsilcisi 2019-2020 yılında UEFA Avrupa Ligi'ni şampiyon tamamlayarak bu kupayı müzesine 6. kez götürmüş oldu. Sevilla, 2006-2007'de 1 kez de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Kadro değeri 240 milyon Euro

Sevilla'nın toplam kadro değeri Transfermarkt verilerine göre 240 milyon Euro olarak yer alıyor. İspanyol ekibinin en değerli oyuncusu olarak ise 18 milyon Euro ile Lucas Ocampos dikkat çekiyor. Arjantinli futbolcunun yanı sıra Faslı kaleci Bono 15 milyon Euro ile Sevilla'nın en değerli ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.

Sevilla'da tanıdık yüzler

Sevilla'nın kadrosunda yolu daha önce Türkiye'den geçmiş 3 futbolcu yer alıyor. İspanyol ekibinde yer alan Marcao, Fernando ve Alex Telles, daha önce Türkiye'de Galatasaray'da forma giymişti.

Sevilla ile 3. maç

Fenerbahçe, Sevilla ile daha önce 2 resmi müsabakada karşı karşıya geldi. İki takım daha önce 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda rakip oldu. İstanbul'da oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-2 kazanırken, İspanya deplasmanında ise 3-2'lik mağlubiyet yaşamıştı. Penaltılara giden mücadelede tur atlayan taraf Fenerbahçe olmuştu.

Maçlarını Ramon Sanchez Pizjuan'da oynuyor

Sevilla, maçlarını 1958 yılından bu yana Sevilla şehrinin merkezinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan'da oynuyor. Ramon Sanchez Pizjuan'ın seyirci kapasitesi ise 43 bin 883. Sevilla taraftarları ise stadyumlarını 'cehennem' olarak adlandırıyor.