Fenerbahçe'nin rakibi Zenit!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Rus ekibi Zenit, ligde 34 puanla zirvede yer alıyor. Mavi-beyazlıların en önemli silahı Artem Dyzuba olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Erokhin ve Driussi de takımın diğer önemli ayakları.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi Rus temsilcisi Zenit oldu. Rusya Ligi'nde son dönemlerde şampiyon olamayan Zenit bu sezonda ligde geride kalan 17 haftada 34 puanla zirvede yer alıyor. Rus temsilcisi daha önce 2007-2008 sezonunda UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı.

Son 10 yılda 3 şampiyonluk

Zenit, Rusya Ligi'nde son 10 yılda 3 kez şampiyonluk yaşadı. 2009-2010, 2011-2012 ve 2014-2015 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan mavi-beyazlılar son 3 yılda ise şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Zenit'in 2014-2015 yılında olan son şampiyonluğu sonrası CSKA Moskova, Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova şampiyonluk kupasına uzanan takımlar oldu.

Dyzuba, Erokhin ve Driussi takımı sırtlıyor

Rus temsilcisi Zenit'te Artem Dyzuba, Aleksandr Erokhin ve Sebastian Driussi ön plana çıkıyor. Rusya Ligi'nde geride kalan 17 haftada Dyzuba 5 gol, 3 asist, Erokhin 5 gol, 3 asist ve Driussi 4 gol 8 asistle takımda en üretken isimler arasında zirvede yer alıyor. Özellikle tecrübeli isim Artem Dyzuba gösterdiği performansla Rusya Ligi'ne damga vururken, 22 yaşındaki genç yetenek Sebastian Driussi ise gelecek vadeden performansıyla büyük takımların dikkatini çekiyor.

Eski futbolcu, yeni teknik direktör Semak

Kariyerindeki parlamayı CSKA Moskova formasıyla gösteren ve buradaki performansıyla Paris Saint Germain'in yolunu tutan Sergey Semak Zenit'in Teknik Direktörü olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz sezon Rusya Ligi ekibi Ufa'nın teknik direktörlüğünü yapan Semak bu sezon Zenit'in başına getirildi. Zenit'in başında 17 lig maçına çıkan Semak bu müsabakalarda 11 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sergey Semak teknik direktör olarak Rusya Ligi'nde toplam 61 maçta 27 galibiyet, 29 mağlubiyet ve 14 beraberlik elde etti.

Saint-Petersburg Arena'da Japon etkisi

Zenit'e ev sahipliği yapan Saint-Petersburg Arena'nın mimarlığını bir çok stattın mimarı olan Kish Kurokawa tarafından tasarlanmış. 68.134 kişi seyirci kapasiteli stadın UEFA Stadyum Klasmanı'nda 5 yıldızı bulunuyor.