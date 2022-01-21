Fenerbahçe'nin Sivasspor kadrosu belli oldu

Fenerbahçe’nin Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör İsmail Kartal kamp kadrosuna; Berke, Ertuğrul, Bartu, Kim Min-Jae, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Burak Kapacak, Çağtay, Osayi, Nazım, Gustavo, Crespo, Meyer, Sosa, Zajc, Pelkas, İrfan Can, Rossi, Valencia, Serdar Dursun ve Berisha'yı dahil etti.
Kamp kadrosunda; Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu ile sarı kart cezalısı Attila Szalai kadroda yer almadı.