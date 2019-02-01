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Fenerbahçe'nin TFF'deki listesinde Miha Zajc yok

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc, Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde bulunan oyuncu listesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde bulunan oyuncu listesinde yer almıyor.


Devre arası transfer döneminin son gününde İtalya temsilcisi Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc, sarı-lacivertlilerin kadro listesinde yer almıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bilgi bankasında son transferler Serdar Aziz ve Tolgay Ali Arslan kadroda yer alırken, 14 kişilik yabancı kontenjanının tamamı dolu olduğundan Miha Zajc'ın ismi yer almadı.

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