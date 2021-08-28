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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu

Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’ndaki fikstürü belli oldu.

Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki fikstürü belli oldu. Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek.


UEFA Avrupa Ligi'nde, dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde Fenerbahçe, D grubunda E. Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp ile eşleşmişti. Sarı-lacivertlilerin grup müsabakalarında oynayacağı maçların tarihleri de belli oldu. Kanarya, ilk maçında 16 Eylül'de Almanya deplasmanında Frankfurt ile karşılaşacak.


Fenerbahçe'nin maç programı şöyle:


16 Eylül Perşembe


22.00 Frankfurt - Fenerbahçe



30 Eylül Perşembe


19.45 Fenerbahçe - Olympiakos



21 Ekim Perşembe


19.45 Fenerbahçe - Antwerp



4 Kasım Perşembe


23.00 Antwerp - Fenerbahçe



25 Kasım Perşembe


23.00 Olympiakos - Fenerbahçe



9 Aralık Perşembe


20.45 Fenerbahçe - Frankfurt

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