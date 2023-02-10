İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe'nin yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor

Fenerbahçe’nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin depremzedelerin ihtiyaçları için gerekli malzemeleri topladığı yardım tırları afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor.


Fenerbahçe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeyi sürdürüyor. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yardım tırlarımız afet bölgesine ulaşmaya devam ediyor. Az çok demeden herkesi yardım kampanyamıza desteğe davet ediyoruz" denildi.


Sarı-lacivertliler, dün akşam 28. yardım tırının yola çıktığını belirtmişti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.