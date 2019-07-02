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Fenerbahçe'nin yeni transfer Kruse İstanbul'da

Fenerbahçe’nin Werder Bremen’den kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, akşam saatlerinde İstanbul’a indi.

Fenerbahçe'nin Werder Bremen'den kadrosuna kattığı Alman golcü Max Kruse, akşam saatlerinde İstanbul'a indi.


Fenerbahçe'nin önceki akşam resmi olarak duyurduğu Max Kruse, İstanbul'a indi. ABD'de tatilini tamamlayan Alman yıldız, Toronto'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun yarın sağlık kontrollerinden geçerek, sarı-lacivertlilerle resmi mukaveleye imza atması bekleniyor.

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