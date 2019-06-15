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Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam kimdir ?

Fenerbahçe’nin Almanya ekibi VfL Wolfsburg II’den renklerine bağladığı Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 6 gol 4 de asistle oynadı.

Fenerbahçe'nin Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'den renklerine bağladığı Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon çıktığı 27 maçta 6 gol 4 de asistle oynadı.


Fenerbahçe, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve ay sonu sözleşmesi eline alacak olan 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.


Geçtiğimiz sezon Almanya 4. Lig'de 25 maça çıkan Sağlam, forma giydiği maçlarda 6 gol 4 de asist yaptı. 2 maç da kupada mücadele eden Sağlam, dakika aldığı bu müsabakalarda skora katkı yapamadı.


Asıl mevkisi sağ bek olan 21 yaşındaki oyuncu, sol açık ve on numara pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Türkiye U21 takımında da forma giyen gurbetçi oyuncu, ay-yıldızlıların 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Kosova ile yaptığı maça ilk 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı.

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