Fenerbahçe'nin yeni transferi Osayi-Samuel İstanbul'da

Fenerbahçe’nin Queens Park Rangers’tan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul’a geldi.
Fenerbahçe'nin Queens Park Rangers'tan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin transferi konusunda kulübü Queens Park Rangers ile anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen başarılı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4.5 sezonluğuna sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.