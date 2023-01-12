Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydin: “Yurt dışından da teklif geldi, Fenerbahçe'yi tercih ettim”

Adana Demirspor'dan, Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcu Samet Akaydin, “Yurt dışından da teklif geldi, ben tereddütsüz Fenerbahçe'yi tercih ettim” dedi.

Fenerbahçe'nin, Adana Demirspor'dan yeni transferi Samet Akaydin, Can Bartu Tesisleri'nde sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk antrenmanın sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yurt dışından ve farklı kulüplerden de teklifler aldığını belirten Akaydin, kendisine; 'Hangi kulübe gitmek istiyorsun?' sorusunun sorulması üzerine tereddütsüz şekilde Fenerbahçe'yi söylediğini ifade etti.

“Kendimi mutlu hissediyorum, her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe”

Fenerbahçe'ye transferinden sonra nasıl hissettiğine ilişkin Samet Akaydin, “Fenerbahçe gibi büyük bir camianın bünyesinde olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Bir o kadar da heyecanlıyım ama her futbolcunun hayalidir Fenerbahçe'de futbol oynamak. Ne kadar zor ve büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım, inşallah iki taraf için de hayırlısı olur” şeklinde konuştu.

“Hiçbir zaman kötü mücadele vermem”

Hızlı bir şekilde ivme yakaladığından bahseden başarılı stoper, “Benim inatçı gibi bir yapım vardır, asla pes etmem. Sahaya çıktığım zaman da hiçbir zaman savaşmaktan vazgeçmeyen, formanın hakkını sonuna kadar veren bir yapım var. Ben, burada da her zaman başarılı olacağıma inanıyorum. Kötü oynayabiliriz ama hiçbir zaman kötü mücadele vermem, bu benim hayat felsefemdir. Çubukluya layık olmaya çalışacağım” diye konuştu.

“Yurt dışından da teklif geldi, Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum dedim”

Kendisine yurt dışından teklifler geldiğini de sözlerine ekleyen Akaydin, “Çok teklif geldi, hatta yurt dışından da teklifler geldi. Kulübümüz ile görüşüyordum, bana bir soru sordular; ‘Sen nereye gitmek istiyorsun?' şeklinde. Ben direkt; 'Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum' dedim. Hislerimle hareket eden bir insanım, o an hislerimle hareket ettim. Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğine içten inandım, inşallah da sezon sonu şampiyon olacağız. Hayırlısı olsun” değerlendirmesinde bulundu.