İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'ye 5 taze kan

Süper Lig’in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katarken, 7 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katarken, 7 oyuncuyla yollarını ayırdı.


Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, Ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler ocak transfer döneminde Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar (Bonservis), Chelsea'den Victor Moses (Kiralık), Galatasaray'dan Serdar Aziz (Bonservis), Beşiktaş'tan Tolgay Arslan (Bonservis) ve Empoli'den Miha Zajc (Bonservis) transferlerini yaparak bu mevkilerdeki eksiklerini gidermeye çalıştı. Öte yandan sarı-lacivertli ekipten 7 futbolcuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe (Çaykur Rizespor - bonservis), Diego Reyes (Leganes - kiralık), Barış Alıcı (Yeni Malatyaspor - kiralık), Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor - bonservis), Salih Uçan (Empoli - bonservis), Ozan Tufan (Alanyaspor - kiralık) ve Yiğithan Güveli (Yeni Malatyaspor - bonservis) Fenerbahçe formasına veda eden isimler oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.