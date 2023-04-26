Fenerbahçe'ye Atilla Szalai'den kötü haber

Fenerbahçe, Macar futbolcusu Atilla Szalai'nin İstanbulspor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra yapılan tetkiklerde sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi, başarılı oyuncusu Atilla Szalai'den kötü haber geldi. İstanbulspor maçında sakatlanan sarı-lacivertlilerin Macar futbolcusu Atilla Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı aktarıldı. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.