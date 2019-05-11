İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'ye Cüneyt Çakır 'VAR'

Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in 32.

Fenerbahçe'nin, Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam sahasında Akhisarspor ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır oldu.


Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, bu akşam evinde Akhisarspor ile karşılaşacak. Saat 19.00da başlayacak mücadelede Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Mustafa Savranlar yapacak.


Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu mücadelenin VAR hakemi de Cüneyt Çakır oldu. Çakır'a AVAR olarak Tarık Ongun eşlik edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.