İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe'ye Metecan Birsen'den kötü haber

Fenerbahçe Beko, A.

Efes maçında sakatlanan forveti Metecan Birsen sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edildiğini açıkladı.


Fenerbahçe, A. Efes maçında sakatlanarak oyundan çıkan forveti Metecan Birsen hakkında yapılan açıklamada; “Oyuncumuz Metecan Birsen, 16 Mayıs Salı günü (dün) oynanan A. Efes maçında sağ dizinden sakatlık geçirmiştir. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan detaylı sağlık kontrollerinde arka çapraz bağ kısmi yırtığı tespit edilmiştir. Metecan Birsen'in sahalara dönüş süresinin yaklaşık bir ay olması öngörülmektedir” denildi.

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