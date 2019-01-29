İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'yi Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçiren golü 83 bin kişi izledi

Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 19.

Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında atılan 21 gol, 420 bin kez izlendi. Uygulamanın en çok takip edilen karşılaşması ise Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçı oldu.



Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasının en popüler golü Fenerbahçe'nin yıldızı Mehmet Ekici'den geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında atılan toplam 21 gol, 420 bin kez izlenirken sarı-lacivertlileri Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçiren gol, 83 bin kez takip edildi.



176 bin kişi izledi


Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçı oldu. 3-2 ev sahibinin galibiyeti ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 176 bin kişi izledi.



En çok izlenen video: Rabiot takası söz konusu değil


Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in 19'uncu haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 470 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu "Rabiot takası söz konusu değil" oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin kişi tarafından izlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.