Fenerbahçe'yi zorlu maçlar bekliyor

Fenerbahçe'yi 18 gün içinde oynayacağı 5 maçla zorlu bir süreç bekliyor. Sarı-lacivertliler hem ligde hem UEFA'da başarılı sonuçlar almak istiyor.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında Teknik Direktör Ersun Yanal ile beraber iyi bir çıkış yakaladı. Son iki lig maçını kazanan sarı-lacivertlileri 18 günde 5 zorlu maç bekliyor. Fenerbahçe ilk olarak ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak ve bu maçta alacağı galibiyetle Süper Lig'deki konumunu yükseltmeye çalışacak. Kayserispor maçından 3 gün sonra 12 Şubat Salı günü UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçında Zenit ile karşılaşacak olan Kanaryalar, 16 Şubat Cumartesi günü ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. 21 Şubat Perşembe günü bir kez daha Rus temsilcisi Zenit ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maçın dönüşünde Beşiktaş derbisinde sahne alacak.

Sakatlıklar sürüyor

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Michael Frey sakatlıkları sebebiyle Süper Lig'de oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sadık Çiftpınar'ın ise iyileşmesi durumunda Zenit maçında forma giymesi bekleniyor.

UEFA maçında yoklar

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit ile oynayacağı müsabakada birçok isim kadroda yer almıyor. Daha önce isimleri yazılmayan ve yeniden Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen Carlos Kameni, Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA maçlarında kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Mehmet Topal ise sarı kart cezası sebebiyle Rus ekibi karşısında forma giyemeyecek. UEFA listesine sonradan dahil edilen üç isim ise Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses oldu.