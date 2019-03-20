Fenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenildi

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 10 gün önce ısırma şikayeti üzerine yerinde müşahede altına alınan kedi, market önündeki kulübesinde yaşamına devam ediyor.

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesinde bir marketin önünde bekleyen kedi yaptığı haylazlıkların güvenlik kamerasına yansımasıyla bir anda fenomen oldu. Yoldan geçenlere, markete girmeye çalışanlara ve köpeklerin üzerine atlayıp korkutan kedinin görüntüleri sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Fenomen kedi market çalışanları tarafından sahiplenilirken market çalışanları kediye ‘Bıcırık' ismini verdi.

“10 gün önce yerinde müşahede altına alındı”

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, 10 gün önce ısırma şikayeti üzerine, yavruları olduğu gerekçesi ile yerinde müşahede altına alınan ‘Bıcırık' market önüne konulan kulübesinde yaşamına devam ediyor. Markete alışveriş için gelen vatandaşlar ‘Bıcırık'a yoğun ilgi gösteriyor.

“Kedimizi 10 gün önce ısırma şikayeti üzerine yerinde müşahede altına aldık”

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Tayfun Nasuhbeyoğlu, “Kedimiz, ‘Bıcırık' ile ilgili ilk şikayet 10 gün önce bir ısırma vak'ası sonucu geldi, bize. Ekiplerimiz buraya ‘Bıcırık'ı almak için geldiler, ancak çevredeki vatandaşlar kedinin yavrusu olduğunu söylediği için almadılar, yerinde müşahedeye aldık. Bugün de 10 günlük süre doldu. Şuandaki kontrollerimizde sağlıklı olduğunu gördük. Market çalışanlarımız, sağ olsunlar ‘Bıcırık'ı sahiplendiler. Şuanda sağlıklı ve bulunduğu ortamda yaşamına devam ediyor. Bundan sonraki süreçte kedimizin aşıları yapılacak, tedavi gerekirse onları da Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak karşılayacağız” diye konuştu.