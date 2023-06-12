Fenomen Özlem Lina Öz'ün güzellik salonu açılışında izdiham yaşandı

Yoğun bir ilgi gören açılışta izdiham yaşandı. Öz, doktor eşi ile kurduğu işlerde yaklaşık bin kişiyi istihdam ederken, bu yıl sonuna kadar 3 binden fazla kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

Sosyal medya fenomeni Özlem Lina Öz, doktor eşi Tayyar Öz ve üç çocuğu ile yaptığı sosyal medya paylaşımları ile tanınıyor. Aslen hemşire olan Öz, sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip. Fotoğraf ve video paylaşım platformunda 2 milyon 160 bin takipçi sayısına ulaşan ünlü fenomen, doktor eşiyle sosyal medyada içerik üretiyor.

Sekiz farklı sektör ile bin kişilik istihdam sağlıyor

Özlem Lina Öz, farklı sektörlerdeki girişimleri ile dikkat çekiyor. Başarılı iş kadını, son 1 yıl içindeki girişimlerinde önemli bir büyüme yakaladı. Özellikle eşiyle birlikte kurduğu “Dr. Tayyar Öz”, “Eliamora", “Peradax Clean", “Özlem Öz Beauty", “Dr. Öz Klinik” markalarıyla önemli bir ciro elde eden Özlem Öz, sekiz farklı sektörde girişimleri ile yaklaşık bin kişiye istihdam sağlıyor.

Güzellik salonu açılışında izdiham

Öz, Ataşehir'de yeni bir güzellik merkezi açtı. Özlem Lina Öz'ün güzellik salonunun açılışına sanat, magazin ve basın dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından hayranlarının ve takipçilerinin akın ettiği açılışta, izdiham yaşandı. Güzellik merkezinin bulunduğu caddede trafik durma noktasına geldi.

“Eşimin yanında hemşireyim, ev hanımıyım, anneyim”

Güzellik salonu açılışında açıklama yapan Özlem Lina Öz, “Ben aslında halen kliniğimizde eşimin yardımına giden bir hemşireyim, ev hanımıyım, üç çocuk annesi bir kadınım. Aynı zamanda sosyal medya içerik üreticisiyim” dedi. Açılışa gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öz, “Yoğun katılımın olması inanılmaz gurur verici. Gelen ve gelemeyen herkese sonsuz şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.

“İşlerimizde yüzde 15 binlik bir büyüme ivmesi yakaladık”

Girişimleri hakkında da bilgi veren Öz, şunları kaydetti: “Geçen yılın sonunda eşimin yakın arkadaşı, aile dostumuz ve iş insanı İbrahim Karaorhanlı ile ortak olduk. Girişimlerimize hiç şüphe etmeden inanılmaz bir yatırım yaptı. Bu yatırımla birlikte işlerimizde yüzde 15.000'lik bir büyüme ivmesi yakaladık. Yatırım hemen meyvelerini verdi biz de girişimlerimize yeni girişimler dahil ettik. Mevcut işlerimizi geliştirmeye, gece gündüz durmadan özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.”

“Yıl sonuna kadar istihdamımızı 3 binin üzerine çıkarmayı hayal ediyoruz”

Öz, sözlerini şöyle tamamladı: “Takipçilerimiz bizleri kendilerinden biri olarak görüyor. Aile bireyleri gibi benimsiyorlar. Bu sebeple kendimizin memnun kalmayacağı hiçbir işi asla onlara sunmadık. Haliyle çok güzel bir başarı yakaladık. Allah bize güç ve sağlık verdikçe daha güzel işlere imza atacağız. Ülkemize katkı sağlamak amacıyla bu yılın sonuna kadar girişimlerimizdeki istihdamımızı 3 binin üzerine çıkarmayı ve ekmeğimizi daha geniş kitlelerle bölüşmeyi hayal ediyoruz.”