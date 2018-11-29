Fenomen yeniden seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor

Türkiye'nin özgün müzik gruplarından Fenomen, 12 yıl aradan sonra yeniden seyirciyle buluşuyor.

Türkiye'nin özgün müzik gruplarından Fenomen'i, 12 yıl aradan sonra yeniden bir araya getiren 'Bridges' dijital müzik kanallarında yeniden seyirciyle buluşuyor. Bridges adlı albümüyle yeniden dinleyiciyle buluşan grup, İsmail Soyberk, Barış Bölükbaşı, Nevzat Yılmaz, Çağdaş Oruç ve Bülent Ay gibi önemli isimlerden oluşuyor. Grup, 7 rakamından ilham alan ikinci albümleri Bridges'te, yedi ayrı günün, bölgenin, çakranın, beyaz tuşların ve yedi ayrı dünyaya açılan köprülerin ve yolların ezgilerini bir araya getirecek. Caz rock fusion türündeki albümleri Bridges'te; Aşık Veysel, Nazım Hikmet, Adnan Saygun, Neşet Ertaş gibi usta müzisyenlerin usta müzisyenlerin tınılarının peşine düşerken, bunları modern müzikle şekillendirerek senteze dönüştürerek kültürler arası müzikal bir fusion geliştiriyor.

2003 yılında bas gitarist ve prodüktör İsmail Soyberk'in önderliğinde kurulan caz rock fusion grubu Fenomen, 2006 yılında ilk albümleri Fenomen'i yayınlamıştı. Erkan Oğur, Levent Altındağ, İmer Demirer, Aycan Teztel, Şenova Ülker gibi isimlerin eşlik ettiği albüm, özgünlüğüyle eleştirmenlerden tam not almayı başardı.

2018 yılında, bas gitarı, perdesiz bası ve kompozisyonlarıyla İsmail Soyberk, sert ve dinamik gitar sololarıyla Barış Bölükbaşı, davulda sıkı ritimleriyle Bülent Ay, org, piyano, synthesizer ve akordeonuyla Nevzat Yılmaz ve tenor ve soprano saksofonuyla Çağdaş Oruç'un bir araya gelerek ikinci kez birleşen grubun yeni albümü, 23 Kasım'dan itibaren müzik marketlerde yerini aldı.