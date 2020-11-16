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Fenomenlerin ev partisi kamera

Korona virüs vak’aları hızla artarken, fenomenler ev partisinde bir araya geldi.

Korona virüs vak'aları hızla artarken, fenomenler ev partisinde bir araya geldi. Fenomen Nilay Toprak ve Cansu Taşkın'ın gittiği partide Murat Başaran da gitar çalıp şarkı söyledi


Korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe uyarıları yapılırken, ev partileri de hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medya fenomenleri de tüm kuralları hiçe sayarak yaptığı ev partisi yaptı. Bir de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştılar. Paylaşılan görüntüde, yaklaşık 20 kişinin bir ev partisinde bir araya geldiği görülüyor. Ünlü şarkıcı Murat Başran'ında gitar çalıp şarkı söylediği ve fenomenler Nilay Toprak ve Cansu Taşkın'ın oynadığı görülüyor.

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