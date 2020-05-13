İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ferhat Akbaş, bir kez daha CEV komisyonuna aday gösterildi

Polonya ekibi Chemik Police ile sezonu üç kupayla kapatan Türk başantrenörü Ferhat Akbaş, CEV Antrenörler Komisyonu’na ikinci kez aday gösterildi.

Polonya ekibi Chemik Police ile sezonu üç kupayla kapatan Türk başantrenörü Ferhat Akbaş, CEV Antrenörler Komisyonu'na ikinci kez aday gösterildi.


Türk başantrenör Ferhat Akbaş, CEV Antrenörler Komisyonu'na ikinci kez aday gösterildi. Polonya takımlarından Chemik Police'i çalıştıran Akbaş, dört yıldır görev aldığı antrenörler komisyonunda bir kez daha adaylar arasında yer aldı. Komisyonun şu anki başkanlığını Fransız Philippe Blain yaparken, komisyon sekreteri görevinde ise Danimarkalı Thomas Bro-Rasmussen bulunuyor. Komisyon üyeleri 26 Ekim 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'daki CEV Genel Kurulu'nda seçilecek.


CEV Antrenörler Komisyonu, Avrupa voleybolunun gelişmesi ve stratejik planlamalarının katkı sağlamak amacıyla görev yapıyor. Komisyon, voleybolun her seviyede büyümesine destek vermenin yanı sıra, tecrübeli antrenörlerin deneyimleriyle altyapı projelerinin de yaygınlaşması üzerine çalışmalar gerçekleştiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.