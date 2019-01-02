Ferhat Akbaş Japon çocuklara kurs verdi

CSM Bükreş'in başantrenörü ve Japonya Kadın Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Ferhat Akbaş, Japonya'nın en büyük televizyon kanallarından NHK'da yayımlanan bir programda, Japon çocuklara voleybol kursu verdi.

CSM Bükreş'in başantrenörü ve Japonya Kadın Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Ferhat Akbaş, Japonya'nın en büyük televizyon kanallarından NHK'nın konuğu olarak bir hafta boyunca Japon çocuklara voleybol dersi verdi. Akbaş, belgesel niteliği taşıyan program için gittiği Japonya'da çocuklara bir haftada voleybol kursu verdi. Programın formatı gereği çocukları gelecek hayatları için cesaretlendirmek ve onlara başka bir bakış açısı vermek için Akbaş, bir hafta boyunca çocuklarla birlikte oldu. Ferhat Akbaş, çocukların evlerini ziyaret etmekten, antrenman yaptırmaya ya da çocukların resmi maçlarında onların başında sahaya çıkmaya kadar birçok alanda çocuklarla beraber vakit geçirdi.

"Hayatımın en önemli tecrübelerinden biriydi"

Bir haftalık eğitimin ardından konuşan başantrenörü Ferhat Akbaş, “Böyle bir formatın parçası olmak benim için çok özeldi. Yaklaşık bir yıllık hazırlığın sonunda Aralık ayı içerisinde çekimlerimizi gerçekleştirdik. Başka bir kültürde yer alan çocukların hayata hazırlanmasına yardımcı olmak çok değerliydi. Sporun ne kadar evrensel olduğunu ve sınırları ortadan kaldırdığına bir kez daha şahit oldum. Hayatımda yaşadığım en önemli tecrübelerden biriydi” dedi.

NBA oyuncusu Muggsy Bogues, rugbi oyuncusu Eddie Jones gibi dallarının en iyilerinin konuk olduğu programın Ferhat Akbaşlı bölümü, Mart ayında Japonya'da yayınlanacak.