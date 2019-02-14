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Fernando cezalı duruma düştü, rövanşta yok

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Benfica maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Benfica maçında gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü. Fernando, Portekiz'deki rövanş karşılaşmasında sahada yerini alamayacak.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Benfica ile evinde karşılaşan Galatasaray'a Fernando'dan kötü haber geldi. Maçtan önce sarı kart sınırında bulunana sarı-kırmızılıların Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando, müsabakanın 40. dakikasında topa vurmasından dolayı hakem Jesus Gil Manzano tarafından sarı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu bu sarı kartla Portekiz'de oynanacak rövanşta takımını yalnız bırakacak.

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