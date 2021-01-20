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Fernando Muslera 220 gün sonra sahada

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlığının ardından 220 gün sonra Denizlispor maçıyla formasına kavuştu.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, sakatlığının ardından 220 gün sonra Denizlispor maçıyla formasına kavuştu.


Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u ağırlayan Galatasaray'da 11'de yer alan Fernando Muslera, uzun bir aranın ardından kaleyi devraldı. Muslera, 2019-2020 sezonunda ligde 14 Haziran 2020 tarihinde deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanmış, sağ tibia ve fibulasında kırık oluşmuştu.


Deneyimli eldiven, 220 gün sonra Denizlispor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Muslera'nın yokluğunda kalede Okan Kocuk ile Fatih Öztürk görev yapmıştı.

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