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Fernando Muslera'nın acı günü

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesi vefat etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.


Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, annesini görmek için izin almıştı. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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