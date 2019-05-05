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Fernando'dan 1 gol, 1 asist

Beşiktaş karşısında 1 gol, 1 asist ile oynayan Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcu Fernando, bu sezonki 2.

Beşiktaş karşısında 1 gol, 1 asist ile oynayan Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcu Fernando, bu sezonki 2. Golünü atarken, 4 asistini yaptı.


Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş'ı yenen Galatasaray'da gol atan bir başka isim de Brezilyalı futbolcu Fernando oldu. Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye çıkan Fernando, takımının ikinci golünü kaydetti. 31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon ligdeki Alanyaspor maçının ardından gol atma başarısı gösterdi.


Fernando ayrıca 44. dakikada Henry Onyekuru'nun golünde de asisti yaptı ve bu sezonki asist sayısını da 4'e çıkardı.


Öte yandan deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon yine Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş derbisinde de gol atmıştı.

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