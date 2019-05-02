Festivade, 25 şehirden 116 koro Maltepe'de buluştu

SANSEV İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın katılımıyla başladı.

Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV) İstanbul Uluslararası Çoksesli Koro Festivali, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde (TSKM) başladı. Festivalin açılışına katılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, festivalde ilk sahne alan Maltepe Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu'nu katılımcılarla birlikte izledi. Şefliğini Emine Çolak'ın üstlendiği koro, piyano eşliğinde seslendirdiği eserleriyle büyük beğeni topladı. Çocuk korosunu izlerken, mutluluğunu yüreğinin en derin noktasında yaşadığını, aklına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onursal Başkanı Türkan Saylan'ın geldiğini ifade eden Başkan Kılıç, “Türkan Saylan bu çocuklar için çırpındı, ömrünü adadı. Öyle zannediyorum ki Türkan Hocamız şu an bir yerlerden bizleri izliyor. Bu kardelenleri o da yürekten selamlıyor” dedi.

Kılıç'a plaket

7 yıl önce SANSEV'in attığı küçük adımlarla bugün binlerce insanın bir araya geldiğine işaret eden Kılıç, “Yüzlerce hocanın eşlik ettiği, çok değerli koristlerin sahne aldığı kültür merkezimizde büyük bir başarının altına imza atan arkadaşlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve onları kutluyorum. İnşallah bunların devamı gelecek. Genç kuşaklara yatırım yaptığınız zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine yatırım yapmış olacağız. Biliyoruz ki biz onlara gönül kapılarını açtığımız zaman onlarda yarın büyüdüklerinde başka kardeşlerine gönül kapılarını açacak, hizmet edecekler” diye konuştu. Festivalin sunuculuğunu üstlenen Müjgan Özçay, Maltepe Belediyesi'nin festivale en başından itibaren destek verip, gerçek yol arkadaşlığı yaptığını söyledi. Müjgan Özçay tarafından Başkan Kılıç'a SANSEV adına plaket takdim edildi.

Onur bestecisi Nevit Kodallı

25 şehirden 116 koro ve 4 bin 264 koristin katıldığı, her yıl bir onur bestecisinin tanıtıldığı ve adına ödül verildiği festivalin bu yılki onur bestecisi, 2009 yılında yaşamını yitiren, “Van Gogh”, “Gılgamış” operalarıyla “Hürrem Sultan Balesi”nin ünlü bestecisi, devlet sanatçısı Nevit Kodallı. İlk kez bu yıl, “Çoksesli Müziğe Adanmış Yaşamlar'' ödülü ise piyanist Ayşegül Sarıca'ya verilecek. Koroları, Mustafa Apaydın'dan Rengim Gökmen'e, İbrahim Yazıcı'dan Leyla Pınar'a, Cem Mansur'dan Turgay Erdener'e kadar çoksesli müziğin ustalarından oluşan töreni bir seçici kurul değerlendirecek. 5 Mayıs'ta ise ödül töreni yapılacak. 5 Mayıs'a kadar 10.00-19.00 saatleri arasında düzenlenecek festivale katılım ücretsiz ve herkese açık olacak. Festival programına wwww.istkorofest.org adresinden ulaşılabilir.