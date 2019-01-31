Fethiye, EMITT Fuarı'nda ziyaretçilerle buluştu

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) açılışı yapıldı. Fethiye Belediyesi tarihi ve turistik alanlarıyla fuarda tatil severlerin ilgi odağı oldu.

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan 23'üncü Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın (EMITT) açılışı yapıldı. Tarihi ve turistik alanlarını tanıtan Fethiye Belediyesi standı, fuarda tatil severlerin ilgi odağı oldu. Fuarda VR gözlüğü ile yamaç paraşütü ve dans gösterisiyle ön plana çıkan Fethiye standı, 3 Şubat'a kadar deniz turizminin yanı sıra tarihi, kültürel ve doğa turizmiyle de katılımcıları bilgilendirecek. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, ise tatilcilerin rezervasyon konusunda acele etmeleri gerektiğini dile getirdi.

“Lütfen acele edin, Fethiye bu sene çok revaçta”

Fethiye'nin deniz turizminin ötesinde tarihi, kültürel ve doğa turizminin de bulunduğunu ve tatilcilerin rezervasyon konusunda acele etmelerini dile getiren Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, “Geçen sene Fethiye stantı olarak fuarın en iyi standı seçildik, ödüllendirildik. Bu sene de bu konuda iddialıyız. Önümüzdeki 2019-2020 sezonuyla ilgili düşüncelerimiz olumlu. 2018'de güzel bir sınavdan geçtik Fethiye ve Türkiye olarak. Türkiye olarak 37 buçuk milyon turist ağırladık. Fethiye olarak 1 buçuk milyon misafirimizi ağırladık. Bunun 7 yüz bini yabancı. Geri kalanı yerli. Geçen sene iddialı laflar etmiştim, televizyonlarda bunu ifade etmiştim. Dedim ki “Fethiye'ye gelin, eğer aradığınızı bulamaz; yazlıklarda beni kazıkladı, kaliteli hizmet veremedi" derseniz gelin benden belediye olarak size tatilinizle ilgili o memnuniyetsizliğinizin karşılığında bedel ödemeye hazırım demiştim. Ama dönüş olmadı. Fethiye bizim sevdamız. Fethiye denince deniz, kum, güneş değil. Fethiye'de kültür turizmi, tarih, bozulmamış doğası ve her şeyden önemlisi de Türk kültürünü sokaklarda gezerken yudumlayabileceğiniz, havasını teneffüs edebileceğiniz bir ortam müsait. Balık pazarında ucuz balığınızı alıp orada pişirip yiyebilirsiniz. Cuma pazarında ve Salı pazarında bazlama, gözleme yiyebilirsiniz. Kafamı dinleyeceğim derseniz de çam ormanları içerisinde kafanızı dinlersiniz. Tatil anlayışı ve ekonomik durumu ne olursa olsun, ben bu sene gideceğim, 3-5 gün dinleneceğim diyen insanları Fethiye'ye bekliyorum. Ancak şunun da altını çizerek sözlerimi bitireyim. Lütfen acele edin, Fethiye bu sene çok revaçta” dedi.