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FETÖ şüphelisi spiker tutuklanarak cezaevine gönderildi

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Kocaeli’nde yakalanan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, Kocaeli'nde yakalanan eski Bugün TV spikeri Erkan Akkuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan, eski Bugün TV'de haber müdürü ve spikeri Erkan Akkuş Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Akkuş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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