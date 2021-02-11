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FETÖ'cü olmayan öğrencilerin okuldan atılmasına neden olan 18 işkencesi subay adliyeye sevk edildi

Hava Harp Okulu’nda FETÖ’cü olmayan öğrencilere sistematik bir şekilde işkence yaparak okuldan zorla ayrılmalarına neden olan ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Hava Harp Okulu Komutanlığı’ndan ihraç edilen 33 subaydan 18’i adliyeye sevk edildi.

Hava Harp Okulu'nda FETÖ'cü olmayan öğrencilere sistematik bir şekilde işkence yaparak okuldan zorla ayrılmalarına neden olan ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Hava Harp Okulu Komutanlığı'ndan ihraç edilen 33 subaydan 18'i adliyeye sevk edildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Harp Okulu'nda FETÖ'cü olmayan öğrencilere sistematik bir şekilde baskı uygulayarak işkence yapan ve okuldan ayrılmalarına neden olan 42 rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 18'i Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

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